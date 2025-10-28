Menu Rechercher
Commenter 19
Ligue 1

PSG : Ibrahim Mbaye va rejoindre le clan Mbappé

Par Kevin Massampu
1 min.
Ibrahim Mbaye (PSG) @Maxppp

Ibrahim Mbaye va changer de représentants. Souvent utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison (510 minutes), le jeune ailier de 17 ans pourrait confier la gestion de ses intérêts aux équipes de Kylian Mbappé d’ici les prochaines semaines, d’après L’Équipe.

La suite après cette publicité

Un changement majeur dans la carrière du natif de Trappes qui a disputé 12 rencontres avec le Paris Saint-Germain, cette saison, et qui s’impose comme l’une des solutions favorites de l’entraîneur espagnol, en sortie de banc. Il avait notamment débuté la rencontre face au FC Barcelone, à Montjuic, en Ligue des Champions, le 1er octobre dernier (1-2).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (19)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Ibrahim Mbaye

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Ibrahim Mbaye Ibrahim Mbaye
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier