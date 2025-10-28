PSG : Ibrahim Mbaye va rejoindre le clan Mbappé

Ibrahim Mbaye va changer de représentants. Souvent utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison (510 minutes), le jeune ailier de 17 ans pourrait confier la gestion de ses intérêts aux équipes de Kylian Mbappé d’ici les prochaines semaines, d’après L’Équipe.

Un changement majeur dans la carrière du natif de Trappes qui a disputé 12 rencontres avec le Paris Saint-Germain, cette saison, et qui s’impose comme l’une des solutions favorites de l’entraîneur espagnol, en sortie de banc. Il avait notamment débuté la rencontre face au FC Barcelone, à Montjuic, en Ligue des Champions, le 1er octobre dernier (1-2).