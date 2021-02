PL : Leicester accroché par Wolverhampton

Après un excellent début de saison, Leicester (3e) pouvait revenir à hauteur de Manchester United (2e) et revenir à deux points du leader Manchester City. Pour cela, il fallait se défaire d'une équipe de Wolverhampton intercalée dans le ventre mou (14e). Et les Foxes ont logiquement pris le jeu à leur compte. Cela profitait à Wolverhampton qui se procurait la première grosse occasion via Adama Traoré (15e). Pourtant ce sont bien les joueurs de Brendan Rodgers qui dominaient et James Maddison manquait d'ouvrir le score (34e).

En seconde période, les visiteurs insistaient et Harvey Barnes manquait d'accrocher la droite du but (73e). Pourtant les Wolves répondaient et Fabio Silva en bonne position frappait à droite du but (78e). Jamie Vardy se procurait d'ailleurs une occasion de la tête dans les dernières secondes (90e +2). Finalement, les deux équipes ne parvenaient pas à se départager. Un match nul 0-0 qui n'arrange absolument personne.

