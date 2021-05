Chelsea-Arsenal : les compositions officielles

Derby de Londres à l'occasion de la 36e journée de Premier League. A Stamford Bridge, finaliste de la Cup (samedi, 18h15, contre Leicester), finaliste de la Ligue des champions (29 mai, contre Manchester City) et actuel 4e du championnat d'Angleterre, Chelsea cherche à assurer sa place dans le quatuor qui disputera la prochaine édition de la C1. Une victoire face aux Gunners, modestes neuvièmes, et les Blues grimperont sur le podium.

Pour ce match, Thomas Tuchel propose un 3-4-3, avec, surprise, Kepa dans le but. Derrière, défense composée d'Azpicilueta, Thiago Silva et Kurt Zouma. Au milieu, Reece James, Billy Gilmour, Jorginho et Ben Chilwell sont alignés, alors que devant on retrouve Mason Mount, Kai Havertz et Christian Pulisic. En face, Mikel Arteta aligne un 4-2-3-1, avec Leno dans le but, protégé par Holding, Gabriel, Mari et Tierney. Double-pivot Partey-Elneny et trio offensif Saka, Odegaard, Smith Rowe en soutien d'Aubameyang.

Les compositions d'équipes :

Chelsea : Kepa - Azpilicueta, Thiago Silva, Zouma - R.James, Gilmour, Jorginho, Chilwell - Mount, Havertz, Pulisic

Arsenal : Leno - Holding, Gabriel, Mari, Tierney - Partey, Elneny - Saka, Odegaard, Smith Rowe - Aubameyang