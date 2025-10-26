Un cador européen fonce sur Malo Gusto pour cet hiver

Arrivé à Chelsea à l’hiver 2023 après s’être révélé du côté de l’Olympique Lyonnais, le jeune latéral droit avait décidé de rejoindre Londres pour un transfert estimé à 35 millions d’euros, dont 5 en bonus. Une belle ascension pour le joueur de 22 ans, qui est devenu international français ces dernières années. Actuellement sous contrat avec les Blues jusqu’en 2030, Malo Gusto a déjà disputé 10 rencontres et délivré 2 passes décisives depuis le début de saison, devenant ainsi un élément important pour Enzo Maresca.

Et en raison de ses bonnes performances, l’ex-Lyonnais est scruté par plusieurs clubs européens, notamment en Italie. D’après les informations de la Gazzetta Dello Sport, la Juventus aimerait le récupérer. Bien que l’opération risque d’être très compliquée, la Vieille Dame réfléchit déjà au mercato hivernal, avec l’objectif de renforcer son effectif et d’améliorer ses qualités techniques à ce poste, qui deviendra la priorité de la prochaine fenêtre des transferts.

La Juventus doit absolument enrôler un latéral droit

Les Bianconeri aimeraient trouver rapidement un concurrent à Pierre Kalulu, en étant en manque de ressources à ce poste. La Juventus a été très proche d’enrôler Nahuel Molina l’été dernier, mais le joueur argentin a finalement choisi de rester à l’Atlético de Madrid, où il continue d’être un atout important pour Diego Simeone. Malo Gusto apparaît donc comme une alternative à ce poste pour Igor Tudor, mais l’opération va logiquement être compliquée car il faudra satisfaire les Blues.

De son côté, Malo Gusto avait récemment affirmé se sentir bien sous les ordres d’Enzo Maresca. «Le coach m’a demandé beaucoup de choses, et j’apprécie cela. J’essaie toujours de donner le meilleur de moi-même. Je peux jouer à plusieurs postes, mais le plus important pour moi est de performer sur le terrain, de continuer à progresser en tant que joueur et d’essayer d’aider l’équipe autant que possible», avait expliqué l’international français, dont le profil correspond à ce que recherche Igor Tudor. Mais le deal est très loin d’être bouclé.