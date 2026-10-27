La fédération chinoise de football menace le Real Madrid et Kylian Mbappé
La Fédération chinoise de football (CFA) a officiellement protesté auprès du Real Madrid après les propos polémiques de Kylian Mbappé sur la Chine. Dans un communiqué publié ce mardi, elle a dénoncé des déclarations susceptibles d’offenser le peuple chinois et a exigé des excuses publiques de la part de l’attaquant français et du club madrilène, selon le média chinois Dongqiudi, aux risques de représailles. Depuis le président de la Liga, Javier Tebas, et le capitaine des Bleus sont déjà sortis du silence.
La CFA a également rappelé que les sportifs de renommée internationale devaient respecter des règles déontologiques, s’exprimer avec prudence et mesurer leur influence publique. Elle a enfin affirmé vouloir défendre les principes de respect mutuel dans le football international, alors que la polémique autour du capitaine des Bleus prend une nouvelle dimension en Chine.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Ballon d’Or, Bertrand Latour allume Kylian Mbappé : « il a été capable de dire que l’Afrique était un continent important pour lui »
Explorer