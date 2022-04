PSG : Vitorino Hilton vole au secours de Neymar

Interviewé par La Provence ce dimanche, l’ancien défenseur brésilien Vitorino Hilton a évoqué le cas de son compatriote Neymar. Pour l’ancien défenseur de Montpellier, les Français sont durs avec l’ailier du PSG notamment par rapport à sa vie privée. « Pour moi, c’est le plus fort de tous. On va le critiquer maintenant par rapport à sa saison, parce qu’il est moins bon, entre guillemets, que les années précédentes. Il y a tous ses problèmes hors du terrain, on le juge par rapport à cela. Mais on oublie de regarder ses qualités. Malheureusement pour lui, il a eu beaucoup de blessures. Et on va dire qu’elles sont survenues par rapport à sa vie privée… Mais si on regarde la dernière, contre Saint-Étienne, c’était une grosse entorse de la cheville ! On ne peut donc pas dire que c’est lié », a expliqué l’ancien joueur pro qui est aujourd’hui consultant pour Prime Vidéo.

L’ancien Marseillais a également expliqué qu’il avait apprécié les dernières prestations de la star brésilienne et qu’il ne comprenait pourquoi l’attaquant de la Seleção était toujours la cible des critiques. « Sur les dernières rencontres, il est en train de donner une réponse sur le terrain. Il montre à tout le monde qu’il est toujours là. Ce n’est pas parce qu’il a raté quelques matches qu’il a disparu. On va juger par rapport à l’élimination contre le Real Madrid mais il était revenu juste avant et n’était pas à 100%. Quand il était à Barcelone, il était critiqué au sujet de sa qualité de jeu, on disait qu’il tombait dès qu’on le touchait. Il a réussi à changer sa façon de jouer et il est devenu l’un des meilleurs joueurs du monde. À Paris, on l’a tout de suite attendu comme le sauveur… Mais dès que le PSG est éliminé de la Ligue des Champions, on tape tout de suite sur Neymar. Mais on ne peut pas tout lui demander. », a déclaré le Brésilien de 44 ans.