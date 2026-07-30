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Kang-in Lee affole déjà les compteurs à l’Atlético Madrid

Par Sasha Nahon
1 min.
Lee Kang-in lors de PSG-BvB @Maxppp

À peine recruté par l’Atlético Madrid, Kang-in Lee connaît déjà un immense succès en dehors des terrains. Selon Marca, l’international sud-coréen est devenu le joueur dont le maillot s’est le mieux vendu avant même d’avoir disputé son premier match sous les couleurs des Colchoneros. La Corée du Sud et les États-Unis, où réside une importante communauté coréenne, constituent les deux principaux marchés à l’origine de cet engouement exceptionnel.

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L’Atlético compte capitaliser sur cette popularité lors de sa tournée estivale en Asie avec l’ouverture d’une Casa Atleti à Séoul, ainsi que deux boutiques officielles éphémères dans de grands centres commerciaux. Au-delà de son impact commercial, le club madrilène voit en Kang-in Lee un renfort majeur sur le plan sportif. Héritier du numéro 7 d’Antoine Griezmann, le Sud-Coréen est attendu comme l’un des visages du nouveau projet des Colchoneros.

Pub. le - MAJ le
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