SPL

Neom lorgne encore un ancien de L1

Par Josué Cassé
1 min.
Pape Gueye face à l'OGC Nice en mars 2022 @Maxppp

La connexion entre Neom, désormais entraîné par Christophe Galtier, et la Ligue 1 continue d’enflammer le mercato estival. Après Marcin Bulka, arrivé de Nice, Nathan Zézé, transféré depuis Nantes, l’ancien rémois Amadou Koné, le prometteur Saïmon Bouabré, débarqué de Monaco, ou encore les ex-Lyonnais Saïd Benrahma et Alexandre Lacazette, la formation promue en Saudi Pro League s’intéresse cette fois-ci à un ancien joueur du championnat de France. Son nom ? Pape Gueye.

Selon les dernières informations de RMC Sport, des premiers contacts ont eu lieu entre l’ancien milieu de terrain de l’OM et les dirigeants saoudiens. Neom est, de son côté, prêt à payer le montant souhaité par Villarreal - à savoir entre 15 et 20 millions d’euros - pour laisser partir le Sénégalais dont le contrat en Espagne doit s’achever en juin 2028. Mis en concurrence par Thomas Partey, Gueye pourrait se laisser tenter par l’aventure saoudienne, qui plus est à quelques mois de la CAN avec le Sénégal.

