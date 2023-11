Ligue Europa : Rennes cartonne le Maccabi Haïfa

Cinquième journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Dans le groupe A, Fribourg et West Ham (premiers ex aequo avec 9 points chacun) avaient l’opportunité de se qualifier s’ils faisaient au moins match nul dans leur rencontre respective. Les Allemands n’ont pas traîné. 4-0 à la mi-temps, grâce notamment à un triplé de Gregoritsch. La masse était dite de leur côté, l’Olympiacos n’a pas su se relever ensuite. Quant aux Anglais, ils ont fait le minimum syndical grâce à Soucek (1-0), mais ça suffit. La première place se jouera lors de la dernière journée.

Groupe B maintenant. En attendant le choc de 21h entre l’OM et l’Ajax Amsterdam, Brighton était en mesure de chiper la tête de la poule aux Olympiens en cas de victoire face à l’AEK Athènes. Ce qui a été fait grâce à un penalty transformé par João Pedro. L’OM sait donc ce qu’il lui reste à faire ce soir. Dans la poule C, en attendant le Rangers-Limassol, le Sparta Prague a réalisé la bonne opération du soir en rêvant à hauteur des Écossais. Dans le groupe D, l’Atalanta et le Sporting Portugal se sont séparés sur un match nul (1-1). Un résultat qui permet aux Italiens de conserver la tête et trois points d’avance sur les Lisboètes.

Rennes assure

Autre club français engagé, le Stade Rennais avait une belle carte à jouer à Budapest face au Maccabi Haïfa. Leaders provisoires de leur poule, les Bretons devaient s’imposer pour être au moins barragistes en attendant que Villarreal joue ses matches en retard. Malmenés dès l’entame de match, les Rouge et Noir ont peu à peu pris le dessus, notamment grâce à un Matic royal dans l’entrejeu. Les hommes de Julien Stéphan pensaient bénéficier d’un penalty après une faute sur Wooh, mais l’arbitre en a décidé autrement malgré la VAR (12e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Rennes 12 5 8 4 0 1 11 3 4 Maccabi Haifa 1 4 -7 0 1 3 1 8

Au final, Rennes a été délivré par un certain Martin Terrier. Un moment d’émotion pour l’attaquant qui n’avait plus marqué depuis le 2 janvier 2023. Au retour des vestiaires, Amine Gouiri a fait le break, avant le coup de canon de Rieder sur coup franc. 3-0, le SRFC est assuré d’être au moins barragiste.

Les résultats complets du multiplex C3 de 18h45

Groupe A :

Fribourg -Olympiacos : 5-0 (Gregoritsch x3, Sildillia, Doan)

-Olympiacos : 5-0 (Gregoritsch x3, Sildillia, Doan) Backa Topola-West Ham : 0-1 (Soucek)

Groupe B :

AEK Athènes-Brighton : 0-1 (Pedro)

Groupe C :

Sparta Prague-Betis : 1-0 (Haraslin)

Groupe D :

Atalanta-Sporting CP : 1-1 (Scamacca ; Edwards)

Sturm Graz-Rakow : 0-1 (Yeboah)

Groupe F :