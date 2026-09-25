Équipe de France : Rayan Cherki est le nouveau n°9

Ce soir, les Bleus affrontent la Turquie en Ligue des Nations. Il s’agit du premier match de l’ère Zinedine Zidane. Avant de découvrir son équipe à l’œuvre, on en sait un peu plus sur les numéros de chaque joueur durant ce rassemblement. Sans surprise, le capitaine Kylian Mbappé va enfiler le numéro 10.

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Les numéros officiels de nos 23 Bleus 👕💙

Quel flocage tu prends? 🔥



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Ousmane Dembélé et Michael Olise conservent respectivement le 7 et le 11. Plus surprenant, Rayan Cherki récupère le numéro 9. En ce qui concerne les petits nouveaux, Guillaume Restes hérite du 1. Jean Butez (n°23), Adrien Truffert (n°3), Andy Diouf (n°13), Leny Yoro (n°15), Esteban Lepaul (n°19), Lucas Da Cunha (n°21) ou encore Jérémy Jacquet (n°22) sont aussi fixés.