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UEFA Nations League

Équipe de France : Rayan Cherki est le nouveau n°9

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Turquie France

Ce soir, les Bleus affrontent la Turquie en Ligue des Nations. Il s’agit du premier match de l’ère Zinedine Zidane. Avant de découvrir son équipe à l’œuvre, on en sait un peu plus sur les numéros de chaque joueur durant ce rassemblement. Sans surprise, le capitaine Kylian Mbappé va enfiler le numéro 10.

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Ousmane Dembélé et Michael Olise conservent respectivement le 7 et le 11. Plus surprenant, Rayan Cherki récupère le numéro 9. En ce qui concerne les petits nouveaux, Guillaume Restes hérite du 1. Jean Butez (n°23), Adrien Truffert (n°3), Andy Diouf (n°13), Leny Yoro (n°15), Esteban Lepaul (n°19), Lucas Da Cunha (n°21) ou encore Jérémy Jacquet (n°22) sont aussi fixés.

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