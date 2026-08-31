FC Barcelone : les raisons du recrutement inattendu de Gabriel Jesus

C’est un transfert que personne n’avait vu venir, et qui a donc pris tout le monde de court. Dimanche, la presse catalane a ainsi annoncé le transfert de Gabriel Jesus au FC Barcelone, dans le cadre d’une opération éclair, sans que la moindre rumeur n’ait fuité auparavant. Les Barcelonais vont ainsi payer 10 millions d’euros à Arsenal pour l’attaquant de 29 ans, qui va signer un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option.

La suite après cette publicité

Un renfort offensif pour Hansi Flick, qui attendait l’arrivée d’un vrai numéro 9, lui qui joue avec Raphinha à ce poste depuis le début de la saison. Même si tout indique que l’ancien du Stade Rennais conservera sa place, et que son compatriote vient pour faire le nombre. L’arrivée de Gabriel Jesus ne ferme d’ailleurs pas la porte à celle de Julian Alvarez, et le Barça va tenter le coup jusqu’au bout pour l’attaquant argentin.

La suite après cette publicité

Un choix bien réfléchi

Comme l’indique Sport, le Barça a des raisons de tenter le coup Gabriel Jesus. D’abord, on apprend que Deco, directeur sportif du Barça, est intéressé par son profil depuis sa nomination en 2023. Il ne s’agit donc pas d’un panic buy, mais d’un joueur qui, aux yeux des décideurs barcelonais, peut apporter. Les Catalans ont notamment misé sur lui à cause de son altruisme. Il reste un numéro 9 qui veut marquer le plus de buts possibles, évidemment, mais c’est un joueur qui sait se fondre dans un collectif et qui n’aura aucun problème à laisser la vedette à d’autres joueurs ni à se mettre à leur service. Sa polyvalence et ses qualités techniques plaisent aussi beaucoup.

Deco estime qu’il n’aura aucun problème à s’adapter au vestiaire barcelonais ainsi qu’à la philosophie d’Hansi Flick. Le fait qu’il ait eu des entraîneurs comme Pep Guardiola ou Mikel Arteta a aussi pesé. Le directeur sportif blaugrana souhaitait également un joueur expérimenté pour encadrer un peu un effectif globalement très jeune. Mais on le sait, c’est sur le terrain que Gabriel Jesus devra faire ses preuves.