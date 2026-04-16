Thierry Henry recadre le Real Madrid et ses supporters

Depuis hier soir, le Real Madrid et ses supporters s’en prennent violemment à l’arbitre du quart de finale retour de Ligue des Champions, M. Vincic. Le carton rouge infligé à Eduardo Camavinga ne passe toujours pas, mais selon Thierry Henry, les principaux coupables de cette situation… sont les Merengues.

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«Les supporters du Real Madrid vont envahir les réseaux sociaux en se lamentant sur l’arbitrage. Ils diront que le deuxième carton jaune infligé à Camavinga était une honte, qu’il était trop sévère pour un quart de finale de la Ligue des Champions, et que les arbitres étaient partiaux à leur encontre. Mais il faut comprendre une chose : quand on joue à l’extérieur à l’Allianz Arena, on ne donne pas à l’arbitre la moindre raison de prendre une décision. Il faut être plus malin que ça», a-t-il confié sur CBS.