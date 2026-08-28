Chelsea : renvoyé par River Plate, Kendry Paez n’en finit plus de dégringoler !

Révélé très tôt à Independiente Del Valle, Kendry Páez a rapidement attiré les projecteurs du football mondial en devenant le plus jeune joueur et buteur de l’histoire du championnat équatorien. Considéré comme l’un des plus gros cracks de sa génération dans le monde, il était même devenu un international précoce avec la Tri. Séduit par son immense potentiel et sa qualité technique, Chelsea n’a pas hésité à débourser une somme importante pour s’attacher ses services dès 2023, en organisant son arrivée effective à Londres pour ses 18 ans face à de nombreux courtisans.

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Afin de lui offrir du temps de jeu et de faciliter son acclimatation au football européen, les Blues l’ont prêté dans un premier temps au RC Strasbourg, club satellite BlueCo, la saison dernière. Cependant, cette expérience en Alsace s’est avérée décevante. Malgré quelques apparitions parfois prometteuses, le milieu offensif n’a jamais réussi à s’imposer durablement comme un titulaire indiscutable, peinant à trouver son rythme dans le collectif strasbourgeois. Une expérience insuffisante pour lui garantir une place dans l’effectif des Blues cet été.

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Le prêt de Kendry Paez à River Plate a été résilié

Pour relancer la dynamique de son jeune talent, Chelsea a fait le choix de le prêter à River Plate cet été, espérant qu’un retour sur le continent sud-américain au sein d’un géant argentin lui permettrait de retrouver toute sa confiance. Finalement, la mayonnaise n’a jamais pris à Buenos Aires et l’aventure s’est conclue prématurément avec la résiliation de son contrat de prêt ce vendredi, comme le rapportent de nombreux médias locaux. Il n’a disputé que 14 rencontres sous les couleurs de River depuis son arrivée en début d’année. Rapidement écarté du groupe lors de la seconde partie de saison, le joueur a compris qu’il ne ferait plus partie des plans de l’équipe. Alors qu’il avait initialement signé un prêt de 18 mois devant courir jusqu’à mi-2027, son aventure à Buenos Aires s’est terminée prématurément. En plus de ses difficultés sur le terrain, des tensions hors terrain ont scellé son départ.

Après l’élimination récente de River Plate en Copa Sudamericana, Kendry Páez a publié une story Instagram, un fond noir avec un émoji de dents serrées, qui a été interprétée en interne comme une moquerie ou une marque d’irrespect envers l’équipe. Le joueur s’est récemment expliqué sur cette controverse, affirmant qu’il ne cherchait pas à critiquer le club et apportant par la suite son soutien au gardien Santiago Beltrán, auteur d’un énorme raté aux tirs au but. Cet épisode aura néanmoins acté la fin de son aventure argentine. Le joueur va désormais s’envoler pour l’Angleterre afin de faire le point avec Chelsea, alors que plusieurs formations de Premier League et de Championship se sont déjà manifestées pour le relancer selon plusieurs sources anglaises.