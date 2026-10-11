François Modesto a retrouvé un club en Italie

Le Genoa officialise du changement dans son organigramme. Le club italien a annoncé ce dimanche l’arrivée de François Modesto au poste de Chief of Football, où il sera chargé de la gestion stratégique et de l’orientation du secteur technique. Le dirigeant français dispose d’une solide expérience dans le football européen, notamment à l’Olympiakos, où il a occupé les fonctions de directeur sportif puis de directeur du recrutement, à Nottingham Forest et à Monza. Il avait rejoint la Juventus à l’été 2025 en qualité de directeur technique, avant de quitter ses fonctions en juillet 2026.

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📝 Il Genoa CFC comunica l’ingresso nell’organigramma societario di François Modesto in qualità di Chief of Football e di Stefano Melissano nel ruolo di Direttore Sportivo. La nota del Club 👉 https://t.co/nE1jD7DDlX https://t.co/U7uHAahO60 — Genoa CFC (@GenoaCFC) October 11, 2026

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Le Corse de 48 ans continue de faire son petit bonhomme de chemin en Italie, alors que l’AC Milan et l’AS Roma l’avaient aussi sondé ces dernières années. Dans le même temps, le Genoa a nommé Stefano Melissano au poste de directeur sportif. Il sera responsable de la gestion de l’équipe première, de la sélection des joueurs et des opérations sur le marché des transferts, en collaboration avec la structure technique du club. Les deux hommes auront pour mission d’accompagner le développement de l’effectif et de poursuivre le travail de valorisation du groupe génois.