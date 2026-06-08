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Bundesliga

Le Bayern Munich a fixé un prix de départ pour Michael Olise…

Par Matthieu Margueritte
1 min.
olise @Maxppp

En Espagne, la presse madrilène assure que Florentino Pérez voudrait recruter Michael Olise pour son Real Madrid. Cependant, la direction du Bayern Munich a été cash : Olise ne partira pas, même en échange de 150 M€.

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Cependant, Sky Germany assure ce soir que « Olise n’est probablement pas totalement invendable : le Bayern Munich envisagerait sans doute au moins un éventuel transfert si un club offrait plus de 200 millions d’euros. » En clair, le Bayern est prêt à discuter si un club veut faire d’Olise le joueur le plus cher de l’histoire du foot, devant les 222 M€ de Neymar Jr.

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