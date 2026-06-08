Le Bayern Munich a fixé un prix de départ pour Michael Olise…

En Espagne, la presse madrilène assure que Florentino Pérez voudrait recruter Michael Olise pour son Real Madrid. Cependant, la direction du Bayern Munich a été cash : Olise ne partira pas, même en échange de 150 M€.

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Cependant, Sky Germany assure ce soir que « Olise n’est probablement pas totalement invendable : le Bayern Munich envisagerait sans doute au moins un éventuel transfert si un club offrait plus de 200 millions d’euros. » En clair, le Bayern est prêt à discuter si un club veut faire d’Olise le joueur le plus cher de l’histoire du foot, devant les 222 M€ de Neymar Jr.