Chelsea : Enzo Maresca est en grand danger

« You don’t know what you’re doing ». Ce chant a été entonné par les fans de Chelsea, outrés de voir leur entraîneur remplacer Cole Palmer, pourtant pas dans un bon soir face à Bournemouth. Les supporters de Bournemouth n’ont pas eu l’outrecuidance d’enchaîner sur un « You will be sacked in the morning », mais Enzo Maresca est bel et bien menacé après un terrible mois de décembre. Seulement 2 victoires en 8 matches toutes compétitions confondues, 1 seul succès en Premier League et un net recul au classement du championnat (5e derrière Liverpool).

La suite après cette publicité

Difficile aussi de voir des progrès dans le jeu, Enzo Maresca étonne souvent par ses choix, entre la gestion d’Estevao et son incapacité à bâtir une charnière défensive efficace. Tout cela, les supporters des Blues le constatent et ils commencent à mettre la pression sur le coach. Sifflets, chants, ils ont dégainé tout l’attirail lors du nul concédé face à Bournemouth mardi soir (2-2). Un nul bien payé, puisque Bournemouth aurait pu repartir avec les 3 points de la victoire sans que ce soit un hold-up.

De successeur potentiel de Guardiola à prochain entraîneur limogé ?

Le problème pour Maresca, c’est que le mois de janvier s’annonce sacrément relevé. Trois déplacements pour les trois prochains matches, à commencer par un sur la pelouse de Manchester City, pour un total de 9 rencontres toutes compétitions confondues, dont la réception d’Arsenal ou encore un déplacement à Naples en Ligue des Champions. Un nouveau mois raté et c’en serait fini de Maresca sur le banc des Blues. Atteindra-t-il la fin du mois de janvier si les trois prochains matches accouchent de défaites ? C’est la question qui agite déjà certains médias anglais.

La suite après cette publicité

D’autant que Maresca n’a même pas pu défendre son bilan de décembre face à la presse hier soir. Malade, il a laissé son adjoint Willy Caballero s’exprimer en conférence de presse. Cité il y a peu comme possible successeur de Pep Guardiola à Manchester City si ce dernier venait à rendre son tablier à l’issue de la saison, le coach italien est désormais annoncé comme très menacé à Chelsea.