Chelsea : où est passé Roberto Di Matteo, l’intérimaire légendaire des Blues ?

Il y a aujourd’hui quelque chose de profondément vertigineux à observer la chute de Chelsea. À mesure que les défaites s’enchaînent, que les entraîneurs défilent et que les projets s’effondrent avant même d’avoir existé, le club londonien semble prisonnier d’un cycle dont il ne parvient plus à sortir. Le passage éclair de Liam Rosenior, broyé en à peine cent jours après une série noire historique, n’est que le dernier symptôme d’un mal bien plus profond. Depuis une décennie, Stamford Bridge est devenu un banc électrique où se consument les idées, les ambitions et parfois même les réputations. De Thomas Tuchel à Graham Potter, de Frank Lampard à Mauricio Pochettino, jusqu’à Enzo Maresca, aucun n’a réellement survécu à cette instabilité chronique. Même les passages les plus prometteurs se sont dissous dans une urgence permanente, comme si le club, autrefois machine à gagner, était désormais incapable de construire autre chose que du court terme. Les chiffres eux-mêmes racontent cette dérive, une succession de mandats de plus en plus courts, une identité brouillée, et une équipe aujourd’hui engluée loin de ses standards, à la lisière des places européennes.

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Et dans ce chaos moderne, un nom refait surface avec une force presque onirique, comme un souvenir qui résiste au temps. Celui de Roberto Di Matteo. Un nom qui appartient à une autre époque, ou peut-être à une parenthèse enchantée que le football contemporain ne sait plus reproduire. Sur l’image qui circule aujourd’hui, il apparaît seulement dixième au classement des entraîneurs de Chelsea au ratio de points en Premier League, coincé entre des figures plus installées, mais toujours devant plusieurs techniciens récents emportés par la tempête actuelle. Une position modeste au regard de l’histoire, et pourtant chargée d’un paradoxe immense. Car aucun de ses successeurs n’a réussi à recréer ce qu’il a accompli en quelques semaines à peine. À l’heure où Chelsea cherche désespérément de la stabilité, le souvenir de cet intérimaire devenu roi d’Europe revient hanter le présent, comme une question laissée en suspens.

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Une carrière en point d’interrogation

Lorsque Roberto Di Matteo prend les rênes de Chelsea en mars, ce n’est qu’un homme de passage, un adjoint propulsé dans le chaos après la chute d’André Villas-Boas. Rien ne le prédestine alors à entrer dans l’histoire autrement que comme une solution temporaire. Et pourtant, en l’espace de quelques semaines suspendues hors du temps, il transforme une équipe vieillissante et fracturée en une formation capable de renverser l’Europe. Il y a cette soirée irréelle face au FC Barcelone, ce miracle à Allianz Arena contre le Bayern Munich, et ce trophée que personne n’attendait. Une Ligue des Champions gagnée dans la douleur et l’abnégation, quelques semaines après une FA Cup remportée à Wembley. Le football a parfois ses anomalies, et Di Matteo en est l’une des plus belles. Mais cette parenthèse enchantée se referme aussi vite qu’elle s’est ouverte. Quelques mois plus tard, malgré un début de saison correct, l’ancien joueur de la Lazio est brutalement remercié. Comme si même le plus grand exploit de l’histoire du club ne suffisait pas à ralentir la mécanique implacable de Stamford Bridge.

Quand il s’efface à l’automne 2012, emporté malgré son sacre européen, Chelsea entre sans vraiment le savoir dans une autre ère. Une ère d’instabilité chronique, où les noms s’enchaînent sans jamais s’inscrire. Derrière lui défilent Rafael Benítez, puis le retour de José Mourinho, les passages d’Antonio Conte et Maurizio Sarri, avant que la spirale moderne ne s’accélère encore avec Frank Lampard, Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino ou Enzo Maresca. Une succession presque vertigineuse, où même les succès deviennent provisoires, où même une Ligue des Champions gagnée par Tuchel n’a pas suffi à stabiliser le projet. Depuis dix ans, le club multiplie les cycles courts, les visions contradictoires et les reconstructions inachevées, avec une accumulation de techniciens qui n’ont souvent eu que quelques mois pour exister. Dans ce tumulte, la trace laissée par Di Matteo devient irréelle. Lui n’a dirigé que quelques dizaines de matchs, mais il reste l’homme du premier sacre européen du club, celui qui a transformé une équipe à bout de souffle en championne d’Europe en quelques semaines seulement. Comme si, depuis son départ, Chelsea n’avait cessé de chercher sans jamais retrouver cet instant suspendu.

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Et puis il y a la trajectoire personnelle de Di Matteo, presque en miroir de ce moment unique. Après avoir touché le sommet, il s’éloigne sans bruit. Un passage bref à Schalke 04, une tentative avortée à Aston Villa, et puis le silence. Là où d’autres auraient capitalisé, multiplié les bancs ou entretenu leur aura, lui disparaît progressivement du paysage, comme s’il refusait de banaliser ce qu’il avait vécu. Même un statut de pompier de service en Serie A comme d’autres tacticiens italiens ne le tentera jamais. Sa carrière d’entraîneur s’arrête là, figée dans ce printemps 2012 devenu intouchable, même si quelques rumeurs verront le jour dont Las Palmas. Des années plus tard, le natif de Schaffhouse réapparaît par touches, en marge du jeu, dans des rôles de conseiller ou d’ambassadeur, notamment de retour à Chelsea, là où tout a basculé, mais aussi dans le club sud-coréen Jeonbuk Hyundai Motors en 2023 pour quelques mois. Et lorsqu’il parle encore, c’est avec une forme de distance, presque de lucidité mélancolique. Dans un entretien accordé à l’AFP cette semaine à un festival foot à Hong Kong, Di Matteo expliquait qu’il était « vital » pour le club de retrouver un équilibre et d’ajouter de l’expérience à un effectif trop jeune, insistant sur la nécessité d’un « bon équilibre » pour espérer de la régularité. Une phrase simple et évidente, mais qui résonne aujourd’hui comme un écho venu d’un autre temps. Celui où Chelsea gagnait sans forcément comprendre comment, mais avec une forme de cohérence invisible que, depuis, personne n’a vraiment su recréer. Et si, au milieu de ce désordre permanent, la plus grande réussite du club avait été aussi la plus éphémère…