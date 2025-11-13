EdF : Hugo Ekitike réagit à son premier but avec les Bleus

Ce jeudi soir, l’équipe de France a officiellement validé son billet pour la Coupe du monde 2026 en s’imposant largement face à l’Ukraine (4-0). L’attaquant de Liverpool Hugo Ekitike, remplaçant au coup d’envoi, a profité de son entrée en jeu pour inscrire son premier but avec les Bleus. Et au micro de TF1, il est revenu très sobrement sur ce jour spécial.

La suite après cette publicité

«C’est bien, une bonne chose de faite, on a mérité. On n’a pas offert le meilleur jeu mais on a eu des résultats à la hauteur de notre équipe. Le boulot est fait. On a une pensée par rapport à ce qu’il s’est passé il y a 10 ans donc on fête ça modestement. C’est un rêve d’enfant ce premier but, à chaque fois j’essaye de montrer mes capacités, que je suis là pour aider le groupe. Je suis content d’être récompensé. Aujourd’hui j’ai touché le poteau la dernière fois, là aussi, mais je suis content.»