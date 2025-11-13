Menu Rechercher
Commenter 1
Eliminatoires CM - Europe

EdF : Hugo Ekitike réagit à son premier but avec les Bleus

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Hugo Ekitike @Maxppp
France 4-0 Ukraine

Ce jeudi soir, l’équipe de France a officiellement validé son billet pour la Coupe du monde 2026 en s’imposant largement face à l’Ukraine (4-0). L’attaquant de Liverpool Hugo Ekitike, remplaçant au coup d’envoi, a profité de son entrée en jeu pour inscrire son premier but avec les Bleus. Et au micro de TF1, il est revenu très sobrement sur ce jour spécial.

La suite après cette publicité

«C’est bien, une bonne chose de faite, on a mérité. On n’a pas offert le meilleur jeu mais on a eu des résultats à la hauteur de notre équipe. Le boulot est fait. On a une pensée par rapport à ce qu’il s’est passé il y a 10 ans donc on fête ça modestement. C’est un rêve d’enfant ce premier but, à chaque fois j’essaye de montrer mes capacités, que je suis là pour aider le groupe. Je suis content d’être récompensé. Aujourd’hui j’ai touché le poteau la dernière fois, là aussi, mais je suis content.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
France
Hugo Ekitike

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
France Flag France
Hugo Ekitike Hugo Ekitike
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier