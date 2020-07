Amical : l'AS Saint-Étienne cartonne Charleroi

Après avoir largement dominé le club amateur de Rumilly (4-1) puis l'OGC Nice (4-1), l'AS Saint-Étienne recevait Charleroi ce soir en vue de sa préparation pour la finale de la Coupe de France qui se tiendra le 24 juillet prochain face au Paris Saint-Germain (rencontre à suivre sur notre live commenté). Un match largement maîtrisé par la bande de Claude Puel.

En tête juste avant la pause sur un but de Wesley Fofana (43e), le club du Forez a pris le large en fin de match. Ainsi, Jean-Philippe Krasso (78e) et Ryad Boudebouz par deux coups ont alourdi la marque (82e et 84e). Trois victoires en trois matches pour l'AS Saint-Étienne qui avance avec 4 buts par match.