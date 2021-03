Jorge Sampaoli en dit plus sur son plan de jeu pour l'OM

La suite après cette publicité

Du temps, Jorge Sampaoli en a enfin eu cette semaine. Après un enchaînement de deux matches suite à sa prise de fonctions, le nouveau technicien de l'Olympique de Marseille a eu davantage de temps pour préparer ses hommes et leur inculquer ce qu'il souhaite mettre en place sur le terrain. Interrogé en conférence de presse, à deux jours du déplacement à Nice (30e journée de Ligue 1), le natif de Casilda en a dit un peu plus.

«On a profité de ce temps pour s’organiser, mieux se connaître et établir une culture avec et sans ballon pour mettre en place nos plans de jeu et ce dont on a besoin. On a pu partager des idées communes qui, au-delà du système, nous permettent de prendre les bonnes décisions pour nous protéger sans ballon et nous rapprocher de la surface adverse avec le ballon. Avec des exercices, on a mis en place des circuits pour que le ballon arrive dans les bonnes conditions à ceux qui jouent devant, pour ne pas qu’ils viennent le chercher trop bas», a-t-il expliqué.

Les idées claires

Sans trop se concentrer sur les résultats à court terme et les objectifs de fin de saison, l'Argentin entend surtout obtenir l'adhésion de ses joueurs autour de son projet de jeu. «On doit renforcer le fonctionnement et la manière de jouer pour tracer un chemin de sécurité collective pour aller chercher des résultats. (...) On commence un nouveau cycle. On a pu gagner deux matches. Sur certaines actions, on aurait pu les perdre ou concéder des nuls. On doit rassurer ces joueurs par notre fonctionnement», a-t-il répondu à une question sur une possible qualification pour la Conference League, nouvelle Coupe d'Europe, en fin de saison.

Le coach marseillais, lui, préfère se concentrer sur d'autres considérations, davantage portée sur le jeu et l'organisation de son équipe. «On travaille notamment la hauteur de récupération, pour ne pas subir de contre-attaques à la perte du ballon. Il faut mettre en place une certaine protection sur le plan défensif, parce qu’on joue dans un championnat où toutes les équipes ont des joueurs physiques et rapides», a-t-il lâché avant de conclure. «On verra en fin de saison quelle Coupe d'Europe on sera en mesure de jouer. (...) La fin de saison sera conditionnée par le degré d’acceptation des joueurs à nos idées». Tout un programme.