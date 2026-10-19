Le nouveau message poignant de Pep Guardiola en soutien à la Palestine

Pep Guardiola a de nouveau pris la parole pour apporter son soutien au peuple palestinien et dénoncer la situation humanitaire à Gaza. L’ex-entraîneur de Manchester City a publié un message fort, dans lequel il évoque notamment le sort des enfants pris au piège du conflit. « Nous vivons une période particulièrement sombre de notre histoire. À Gaza, nous voyons des filles et des garçons chercher leurs parents parmi les décombres. Ils demandent de l’aide, souffrent de la faim et se retrouvent seuls. Nous les regardons tout perdre avant même d’avoir eu la chance de grandir. Et l’enfer continue, tout comme la déshumanisation du peuple palestinien. Leurs vies comptent autant que les nôtres. Leur douleur ne nous est pas étrangère. N’oublions pas. La solidarité avec la Palestine ne peut pas prendre de pause. Notre responsabilité non plus », a déclaré le technicien espagnol.

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Pep Guardiola: “We are living through a very dark time in our history. We see girls and boys in Gaza searching for their parents among the rubble. Ask for help. Suffering from hunger. To be left alone. We watch them lose everything before they’ve even had a chance to grow up. And the hell continues, and with it, the dehumanisation of the Palestinian people. Their lives matter as much as ours. Their pain is not unfamiliar. Let’s not forget. Solidarity with Palestine cannot take a break. Neither can our responsibility…” 🎥 @UNRWAes https://t.co/Ajb0rUURHd — City Xtra (@City_Xtra) October 18, 2026

« Ce ne sont pas des morts, ce sont des personnes assassinées. Ce ne sont pas des chiffres, ce sont des vies qui avaient un nom, un visage, une famille, des rêves et des souvenirs. Ce ne sont pas des dommages collatéraux, ce sont des enfants », a ajouté l’Espagnol. Il poursuit en appelant à maintenir la mobilisation : « aucun enfant ne devrait grandir en apprenant à survivre avant d’apprendre à vivre. Nous ne nous tairons pas. Le silence aujourd’hui est une manière de prendre parti. Nous ne pouvons pas détourner le regard. La Palestine compte et la Palestine a besoin de justice et de paix. Continuez à parler de la Palestine. Continuez à défendre l’humanité face à l’indifférence. »