Le président de l’Atlético de Madrid recadre Pérez

La sortie crue de Florentino Pérez n’est pas passée inaperçue en Espagne. En effet, après les propos du président du Real Madrid, qui avait lancé avec ironie que les clubs sans trophée devraient "se suicider", le président de l’Atlético de Madrid — Enrique Cerezo — a répondu très clairement lors d’une cérémonie de remise de prix hier à Villanueva del Pardillo. « Nous ne nous suicidons pas, nous sommes heureux et nous allons essayer l’année prochaine d’améliorer ce que nous avons fait cette année » a indiqué le dirigeant des Colchoneros, sans confronter Pérez.

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Puis, le Rojiblanco en a ensuite profité de ce rassemblement pour défendre les siens, auteurs d’une saison correcte d’après ses dires. « Je pense que nous avons fait une très bonne saison. Nous avons été en finale de la Coupe du Roi, nous avons été en demi-finale de la Ligue des Champions et nous allons être troisièmes ou quatrièmes en Liga. Je pense que nous avons fait une bonne saison » a-t-il insisté. Tout compte fait, aucune tension n’a vu le jour entre les patrons de la capitale.