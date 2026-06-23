CdM 2026, EdF : Mbappé dépasse Ronaldo et égalise Klose

Kylian Mbappé continue d’écrire l’histoire de la Coupe du Monde. Auteur du but du (2-0) face à l’Irak après une énorme erreur de relance adverse, le capitaine des Bleus a inscrit sa 16e réalisation dans la compétition reine. L’attaquant français dépasse ainsi Ronaldo (15 buts) et rejoint Miroslav Klose à la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du Mondial. Seul Lionel Messi fait désormais mieux avec 18 réalisations.

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Ce nouveau but est intervenu au retour d’une longue interruption liée aux conditions météorologiques à Philadelphie. Sur un six mètres irakien, Hashim a tenté de servir son gardien Basil, dont le contrôle manqué a profité à Ousmane Dembélé. Lucide, l’ailier français a immédiatement offert le ballon à Mbappé, qui n’avait plus qu’à conclure dans le but vide. Déjà auteur d’un doublé lors du premier match des Bleus dans ce Mondial 2026, le Bondynois signe un deuxième doublé consécutif et confirme son statut de leader offensif des Tricolores.