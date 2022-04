Manchester City fait sauter la banque

Après une petite semaine de pause, la Ligue des Champions a fait son retour ce mardi. Place à la fin de ces quarts de finale retour avec pour terminer, un alléchant Atletico de Madrid-Manchester City. Pour rappel, le match aller avait été cadenassé par les Colchoneros mais Kevin De Bruyne avait tout de même offert une courte et précieuse victoire aux Cityzens (1-0). Pour cette nouvelle opposition entre la bande à Pep Guardiola et celle de Diego Simeone que l'on espère forcément plus spectaculaire, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Unibet vous offre 200 € (au lieu de 100 €) pour toute première inscription avec le code FMUNI.

victoire 2-1 de Manchester City à Madrid (cote à 7.65)

Ce soir à Madrid, on ne rigole plus. La parodie de football, à savoir une défense à deux lignes de 5 contre une équipe qui abuse du jeu de possession, qu'on a pu voir au match aller ne se reproduira pas. Du moins, on l'espère puisque l'Atlético de Madrid, à domicile, devra refaire son retard d'un but pour espérer se qualifier pour la demi-finale de la Ligue des Champions. L'équipe de Simeone va devoir se découvrir et enfin laisser exprimer le talent de Joao Felix ou Antoine Griezmann. Mais elle va forcément laisser des espaces à ses adversaires. Vu le profil des joueurs offensifs de Manchester City, il y a fort à parier qu'ils sauront exploiter avec bonheur ce dont ils n'ont pas pu profiter au match aller. Dans un match plus débridé qu'à l'aller, une victoire 2-1 des Skyblues est tout a fait possible.

but de Phil Foden contre l'Atletico (cote à 3.50)

Sera-t-il titulaire ? Avec Pep Guardiola, il est toujours difficile de connaître à l'avance le onze qui débutera, tant il dispose de solutions et use du turnover à certains postes. Il n'oubliera peut-être pas que c'est Phil Foden qui avait débloqué la situation à l'aller. Avec un dribble et une passe ultraprécise, l'international anglais avait mis De Bruyne sur orbite. Auteur de deux buts en Ligue des Champions cette saison, Foden sera capable de trouver le chemin des filets au Wanda Metropolitano.

Manchester City gagne contre l'Atlético (cote à 1.78)

Vu le scénario du match aller et la forme actuelle des Colchoneros, qui se sont loupés en championnat ce week-end (défaite 1-0 contre Majorque), il n'est pas compliqué d'imaginer une victoire de Manchester City. Les Citizens avaient été impériaux à l'extérieur au tour précédent en collant un 5-0 sur la pelouse du Sporting Portugal. L'écart sera a priori moins grand, mais en profitant des espaces enfin laissés par leurs hôtes, le club mancunien pourrait faire très mal et mettre un terme aux rêves de qualification de l'Atlético de Madrid qui n'a, chose étonnante, pas gagné un seul match de C1 à domicile cette saison (2 nuls, 3 défaites).

N'hésitez pas à nous partager en commentaire vos analyses des meilleures cotes à tenter sur ce match Atlético de Madrid-Manchester City !