Nantes touche au but pour Abakar Sylla

En quête de renforts sur le plan défensif, le FC Nantes a trouvé son bonheur à quelques heures de la fin du mercato hivernal. Après plusieurs jours de négociations, les Canaris sont, en effet, sur le point d’enrôler le Strasbourgeois Abakar Sylla.

La suite après cette publicité

Selon les dernières informations de L’Equipe, l’Ivoirien de 23 ans devrait arriver sous forme de prêt ce lundi. Une bonne nouvelle pour la défense du FC Nantes, toujours à la lutte pour le maintien.