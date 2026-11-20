Al-Ahli a frappé un grand coup en s’imposant face à Al-Nassr, lors de la 12e journée de Saudi Pro League. Pourtant, Cristiano Ronaldo avait rapidement mis les siens sur la voie du succès en ouvrant le score après une récupération de Samu Costa au milieu de terrain. Mais le Portugais a ensuite manqué l’occasion de faire le break, en envoyant un penalty sur le poteau droit (18e).

La suite après cette publicité

Al-Ahli a alors renversé la situation grâce à Galeno, auteur de l’égalisation sur une frappe puissante (1-1, 45e+1), puis à Ivan Toney, qui a transformé un penalty pour donner l’avantage aux siens (2-1, 71e). Ibañez a finalement scellé le succès des locaux en reprenant de la tête un corner de Galeno 3-1, 75e). Une victoire importante pour Al-Ahli, qui grimpe à la quatrième place avec 24 points, tandis qu’Al-Nassr reste troisième avec 28 unités et s’éloigne de la première place.