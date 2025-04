Ligue des Champions, PSG : Luis Enrique ne fanfaronne pas face à Aston Villa

C’est le retour de la Ligue des Champions. Après avoir séduit l’Europe en éliminant Liverpool, le favori de la compétition, le Paris Saint-Germain va retrouver demain soir un adversaire moins cliquant : Aston Villa. Sur le papier, tous les bookmakers voient le club de la capitale s’imposer sans problème dans cette double confrontation des quarts de finale. De quoi tomber dans l’excès de confiance ? La saison passée, le PSG s’était retrouvé dans ce genre de situation après avoir éliminé le FC Barcelone en quart de finale. Les Parisiens affrontaient le Borussia Dortmund en demi-finale et beaucoup les voyaient atteindre la finale de Wembley sans trembler. La suite, on la connaît.

Sans surprise, Luis Enrique a donc immédiatement calmé les ardeurs des plus optimistes. Pour l’Espagnol, sûrement conscient de l’excellent parcours des Villans en Premier League (4es la saison passée, 7es à deux points du 4e cette saison), c’est du 50-50. « C’est équivalent. Face à Liverpool, tout le monde disait qu’on n’avait aucune chance. Il y a huit équipes qui l’ont mérité et qui peuvent passer au tour suivant. Sur la route, il y a beaucoup de favoris éliminés. (…) Aston Villa est une grande équipe. Ces deux dernières années, elle a amélioré son niveau sous la houlette d’Emery », a-t-il confié en conférence de presse, avant d’ajouter que les deux équipes avaient un profil similaire.

«On se ressemble beaucoup»

« Au fil de la saison, nous avons rencontré différents profils d’équipe, je ne saurais pas dire lequel est le pire des profils, car on a géré de façon efficace ces profils. Aston Villa ressemble à la nôtre avec beaucoup de joueurs polyvalents, donc c’est difficile de deviner une équipe de départ. C’est une équipe qui peut jouer bloc bas, se regrouper au milieu. On se ressemble beaucoup, c’est une double confrontation ouverte et compliquée pour les deux équipes. » Encensée en Angleterre pour ses transitions rapides, la formation d’Emery va-t-elle toutefois obliger Luis Enrique à revoir le positionnement de certains de ses joueurs aux profils offensifs comme Achraf Hakimi ?

« Je ne crois pas que ce soit le positionnement d’un joueur qui puisse changer des choses. Aston Villa est capable de ressortir par derrière, de bien gérer les espaces et a cette capacité d’attaquer de l’arrière vers l’avant, ils le font de façon incroyable, ils ont des joueurs difficiles à contrôler. Ça va exiger de notre part un niveau défensif excellent et une grande efficacité défensive. C’est un travail important à réaliser demain. Qu’un joueur soit plus ou moins haut ça m’inquiète moins. (…) On ne peut pas passer en quart ou en demi quand tu n’es pas capable d’être au haut niveau durant tout le tournoi ». Vous l’aurez compris, ne comptez pas sur Luis Enrique pour se croire déjà qualifié pour le dernier carré. Paris se méfie plus que jamais d’Aston Villa.