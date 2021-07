Le Coq Sportif présente les nouveaux maillots de l'AS Saint-Étienne

Alors que les entraînements ont repris et que la saison des matchs amicaux débute en Europe, de nombreux clubs français et étrangers dévoilent leurs maillots pour la campagne 2021-2022. L'AS Saint-Étienne en fait partie et voit les choses en grand en révélant ses trois nouvelles tuniques conçues par Le Coq Sportif.

Équipée par la marque française depuis le début de la saison 2015-2016 après avoir été liée à adidas pendant de longues années, l'ASSE a toujours bénéficié de maillots respectant ses couleurs traditionnelles à domicile alors que ses autres tuniques varient généralement entre le blanc et le noir. Le Coq Sportif connaît bien la maison stéphanoise, en ayant notamment été le partenaire officiel dans les années 1970-1980. La marque originaire de Romilly-sur-Seine s'est justement en partie inspirée de cette période pour concevoir ces nouvelles tuniques qui seront arborées par Adil Aouchiche et ses partenaires.

Cette année, la marque s’inspire des Verts des années 80 avec lesquels Michel Platini a connu beaucoup de succès en peu de temps. Alors que le 2 juin dernier, le club a fêté les quarante ans de son dixième titre de Champion de France, Le Coq Sportif a ajouté des lignes blanches sur fond vert au niveau du flanc gauche en référence au maillot KB Jardin porté à Geoffroy-Guichard de 1981 à 1984. À l’intérieur du maillot, on retrouve la mention « Pour l’Amour du Chaudron : joyeux 90 ans ! » rendant hommage à l'enceinte qui accueille l'AS Saint-Étienne depuis sa création et qui fêtera son 90ème anniversaire le 13 septembre prochain.

La tunique secondaire porte le message de la jeunesse et de la tendance d'après le communiqué de presse du club. Le club comme la marque souhaitent dédier leur grande histoire aux jeunes du club, pour les encourager à leur tour à entrer dans la riche Histoire des Verts. Comme lors des trois dernières saisons, c'est une tunique blanche rafraîchissante que les stéphanois arboreront en terre hostile. On y trouve évidemment une touche de vert au niveau du sponsor maillot, du col et des logos mais aussi sur le flanc gauche avec des lignes vertes faisant de nouveau référence au maillot KB Jardin arboré au début des années 1980.

Sur la troisième tunique teinte en noir, la ville de Saint-Étienne et son bassin minier sont à l’honneur. Le bassin houiller de la Loire fut notamment le site d'extraction de charbon numéro un en France lors de la première Révolution industrielle dans les années 1820-1830, c'est donc un grand symbole de la ville. Cet emblème social a fondé un esprit, celui du travail et du labeur. Riche en histoire, cette tunique met également le blason de la ville en avant à droite de la poitrine dans un coloris doré qui recouvre aussi les logos du club et de la marque.