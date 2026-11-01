La Chine a boycotté le match du Real Madrid à Santander

La Chine a tenu parole. En effet, la télévision chinoise a fait l’impasse sur la diffusion du match entre le Real Madrid et le Racing Santander pour le compte de la 11e journée de LaLiga. Une décision prise et assumée après la polémique suscitée cette semaine par la vidéo de Kylian Mbappé qui a qualifié l’ancien dirigeant Mao Zedong de dictateur. La rencontre diffusée dès 16h15 n’était diffusée sur aucune des deux chaînes sportives du diffuseur chinois CCTV, rapporte l’Agence France-Presse.

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Aucun match de cette journée de LaLiga n’a encore été diffusé sur les télévisions chinoises. L’AFP rapporte également que cette rencontre du club merengue face au Racing Santander ne semblait pas être non plus diffusée sur Migu, un populaire service chinois de streaming. Pourtant, d’autres matchs avaient été diffusés sur cette plateforme, dont la large victoire du FC Barcelone contre Alavés (6-1), samedi.