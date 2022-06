Daniel Sturridge quitte déjà l'Australie

L'ancien attaquant de Liverpool et de l'Angleterre, Daniel Sturridge, passé également par Chelsea et Manchester City, s'était engagé en octobre dernier à Perth Glory, un club australien après avoir passé plus d'un an sans club depuis son départ de Trabzonspor.

La suite après cette publicité

Cependant après moins d'un an passé au pays des Kangourous, le club a annoncé le départ de l'Anglais alors qu'il n'avait toujours pas inscrit le moindre but. «Les blessures ont malheureusement limité Sturridge à six apparitions seulement,» peut-on lire dans le communiqué du club.