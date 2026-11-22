Après deux rencontres d’absence en raison du double huis clos du Virage Nord, les supporters marseillais ont retrouvé leurs habitudes au Vélodrome. À l’occasion de la réception du Mans, les Fanatics ont de nouveau déployé leur traditionnelle banderole « McCourt : sold out ! », adressée au propriétaire de l’Olympique de Marseille.

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Un message qui s’inscrit dans un climat de tensions récurrentes entre une partie des supporters et Frank McCourt. La gestion du club, les résultats sportifs et les choix de la direction ont régulièrement alimenté la contestation dans les tribunes ces derniers mois. Cette banderole rappelle que le dialogue entre les supporters et le propriétaire américain reste particulièrement tendu.