Gerard Piqué est au service du FC Barcelone

Gerard Piqué a montré la voie à ses coéquipiers ce week-end : en acceptant une réduction de salaire pour permettre d'inscrire Memphis Depay, Eric Garcia et Rey Manaj dans la liste de l'effectif catalan pour la Liga, le vice-capitaine du FC Barcelone a été largement salué par les supporters, notamment lors de son entrée sur la pelouse lors de la première journée de championnat face à la Real Sociedad (victoire 3-2).

La suite après cette publicité

Lors d'une diffusion en direct sur Twitch du streamer espagnol Ibai Llanos, Piqué s'est livré sur la solidarité dont ont fait preuve les joueurs, surtout les capitaines : «Dès le premier jour, nous avons été très ouverts à cette idée. Nous nous sommes alignés et avons rendu les choses faciles. Pour des raisons de timing, nous avons décidé que je devais y aller en premier. Il y a des malentendus et je veux que ce soit clair. Je veux que les gens soient avec l'équipe et nous aident tous. Totalement aligné avec le club pour que nous puissions sortir de cette situation. C'est le début d'une ère sans Leo mais nous allons avoir beaucoup d'émotions positives».