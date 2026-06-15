OM : l’AS Roma va envoyer une offre moins sexy pour Mason Greenwood

Le 11 mai dernier, à l’issue de la cérémonie des Trophées UNFP, Mason Greenwood (24 ans) assurait qu’il souhaitait rester à l’Olympique de Marseille. «Cette saison a parfois été difficile collectivement, surtout ces derniers mois, mais individuellement je pense avoir réalisé une bonne saison. Il y a des joueurs incroyables dans cette équipe type, donc c’est agréable de recevoir ce trophée. La Ligue 1 est un championnat merveilleux. On joue des matchs incroyables et, pour moi, c’est l’un des meilleurs championnats dans lesquels j’ai joué. J’espère pouvoir rester. »

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Depuis, les choses ont changé. Le club phocéen a ouvert la porte à un départ de l’ancien pensionnaire de Manchester United, mais pas à n’importe quelle condition. L’OM devant reverser 40% du montant de la revente aux Red Devils, les Phocéens ne veulent surtout pas brader leur ailier, dont le passage sur la Canebière reste très positif malgré quelques déceptions (48 buts, 17 passes décisives en 81 matches, toutes compétitions confondues). Marseille a donc fixé un prix de départ à 55 M€. De son côté, Greenwood a rapidement trouvé un nouveau point de chute.

Un package à 40 M€

Qualifiée pour la Ligue des Champions, l’AS Roma veut faire de Greenwood l’une de ses recrues phares. Priorité de Gian Piero Gasperini, l’Anglais se serait même déjà entendu contractuellement avec les Giallorossi, à savoir un contrat jusqu’en 2031 rémunéré à hauteur de 4 M€ nets annuels. Sauf que nous vous indiquions dernièrement, que l’affaire trainait en longueur et que cela générait pas mal d’impatience en interne chez les Romains. Et avec l’information publiée par Il Corriere dello Sport dans son édition d’hier, Mason Greenwood est encore loin d’avoir traversé les Alpes.

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Alors que la presse italienne assurait ces derniers jours que l’AS Roma pensait boucler ce dossier en échange de 45 M€, Il Corriere dello Sport assure que le club de la Louve a revu ses plans, avant d’envoyer sa première offre officielle. Ainsi, la Roma prévoit d’envoyer une offre de prêt payant de 5 M€ assorti d’une obligation d’achat de 25 M€. Et ce n’est pas tout puisqu’il y aurait également 10 M€ de bonus quasiment garantis ainsi qu’un pourcentage sur une éventuelle revente supérieur à 10%. La Roma espère donc conclure l’affaire pour un montant de 40 M€, tout en limitant ses dépenses comptables cet été. Pas sûr toutefois que l’OM, dont les finances sont dans le rouge, soit séduit par une telle proposition.