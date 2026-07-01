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Joan Laporta se moque du Real Madrid et de Florentino Pérez

Par Max Franco Sanchez
1 min.

C’était un grand jour à Barcelone, puisque Joan Laporta, réélu président du FC Barcelone plus tôt cette saison, prenait officiellement ses fonctions. L’occasion de parler devant la presse, et de lâcher encore quelques punchlines contre le Real Madrid. Il a notamment répondu à Florentino Pérez, qui avait taclé publiquement le Barça plusieurs fois pendant la campagne présidentielle madrilène.

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« Dans d’autres endroits, ils sont très nerveux, ils font des conférences de presse lamentables, ils ont un peu perdu le nord. Ils font du déjà vu (en référence au retour de Mourinho, NDLR). Nous, nous avons une équipe plus constante avec Hansi Flick pour diriger tous ces joueurs. Certains n’ont pas digéré que le Barça soit redevenu un club respecté sur le plan sportif et respecté par les institutions », a déclaré le président barcelonais. Le message est passé.

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