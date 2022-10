Vidéo : le but de Benzema pour ouvrir le score

Karim Benzema adore les Clasicos (11 buts et 10 passes décisives face au FC Barcelone). Et le Français l'a encore prouvé ce dimanche en ouvrant le score pour le Real Madrid à Santiago Bernabeu. Après une récupération haute de Kroos, Vinicius a pu prendre de vitesse la défense catalane avant de buter sur Ter Stegen. Benzema, bien placé à l'entrée de la surface, a récupéré le cuir et a fini le travail. Son 4e but en Liga cette saison.

