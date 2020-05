Ligue 1 : Bruno Guimarães regrette l'arrêt du championnat

Arrivé en janvier à l’Olympique Lyonnais, Bruno Guimarães a été stoppé en plein élan par la crise du Covid-19. Le milieu brésilien de 22 ans avait réussi des débuts très prometteurs avant de devoir se confiner. Interrogé par le média de l’OL sur le choix de la Ligue de stopper le championnat de Ligue 1, la recrue phare de l’hiver n’a pas caché sa déception, ajoutant qu'il aurait peut-être mieux fallu attendre de voir ce qu'il se fait dans d'autres pays.

«On avait des ambitions cette année avec l’Olympique Lyonnais et je peux vous dire que tout cela me rend triste. Je pense que nous aurions dû attendre un petit peu, rien qu’en voyant des pays en passe de reprendre (l’Allemagne) ou qui ont déjà acté un calendrier. Je peux vous le dire encore : je suis triste à l’image de toute l’équipe. Je veux jouer, le football me manque», a-t-il notamment lâché dans une courte interview postée sur le compte Twitter du club. Une prise de position claire, nette et précise.