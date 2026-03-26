Italie - Irlande du Nord : les compositions officielles

L’Italie verra-t-elle la Coupe du monde 2026 ? Après deux éditions manquées consécutivement, la Squadra Azzurra est traumatisée par les phases de qualifications pour la plus grande compétition du monde. Ce soir, en demi-finale de barrage face à l’Irlande du Nord, il ne faudra pas trop repenser aux traumatismes du passé, notamment les défaites face à la Suède en 2017 et la Macédoine en 2022 qui hantent encore les esprits de l’autre côté des Alpes. Gennaro Gattuso alignera trois défenseurs avec Calafiori, Bastoni et Mancini. Tonali, Locatelli et Barella animeront le milieu et Retegui sera associé à Kean devant.

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En face, l’Irlande du Nord, qui n’a plus vécu de phase finale de grande compétition depuis l’Euro 2016, veut absolument goûter de nouveau à la saveur d’une Coupe du monde. Troisièmes du groupe A lors des qualifications, ils ont devancé le Luxembourg d’un point et obtenu le droit de disputer leur place lors des barrages. Michael O’Neill s’appuiera aussi sur une défense à trois, composée de McConville, McNair et Hume. Devlin et Spencer seront les pistons, tandis que Price sera en soutien de Donley en attaque.

Les compositions

Italie

Irlande du Nord