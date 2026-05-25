Pays-Bas : Emmanuel Emegha va manquer la Coupe du Monde 2026

Coup dur pour Emmanuel Emegha. En effet, selon plusieurs sources néerlandaises, l’attaquant de 23 ans ne participera pas à la prochaine Coupe du Monde avec l’équipe nationale néerlandaise après une saison compliquée avec Strasbourg. Selon les informations de la chaîne NOS, le sélectionneur Ronald Koeman a décidé d’écarter définitivement le futur joueur de Chelsea du stage de préparation à Zeist.

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Cette décision est motivée par le manque de condition physique du joueur, qui est freiné par des problèmes musculaires persistants et n’a pu disputer que sept matchs depuis la trêve hivernale. Afin de privilégier la stabilité de son effectif, la fédération néerlandaise (KNVB) a choisi de se passer de l’attaquant, qui avait pourtant fait ses débuts internationaux en novembre dernier. La liste définitive des joueurs retenus par Ronald Koeman pour la compétition sera officiellement dévoilée ce mercredi.