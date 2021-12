Stade Rennais : Bruno Genesio annonce la couleur pour le mercato hivernal

Ces derniers jours, la tenue de la Coupe d’Afrique des Nations 2022 est fortement remise en question mais pour l'heure, aucune décision officielle n'a été prise et les clubs se préparent logiquement à voir plusieurs de leurs cadres s'envoler pour le Cameroun du 9 janvier au 6 février prochain. Une situation qui se pose notamment du côté du Stade Rennais puisque Nayef Aguerd et Hamari Traoré seront très certainement appelés par le Maroc et le Mali.

Présent, ce jeudi, en conférence de presse, le coach Bruno Genesio a, dans cette optique, abordé la question d'un potentiel recrutement à ce poste lors du prochain mercato hivernal. Mais pour le technicien de 55 ans, cette échéance à venir ne devrait pas considérablement changer les plans du club breton : «si on recrute un défenseur central, qu’est-ce qu’on en fait quand la CAN va se terminer ? Il faut faire confiance aux joueurs et on a des jeunes derrière qui peuvent dépanner en cas de coup dur. C’est le choix qu’on fera très certainement», a ainsi déclaré l'ancien entraîneur de l'OL.