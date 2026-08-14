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Rodri fait une demande à Manchester City

Par Sasha Nahon
1 min.

Le transfert de Rodri au FC Barcelone semble entrer dans sa dernière ligne droite. Selon Sport, le milieu espagnol aurait demandé à Manchester City l’autorisation de ne pas reprendre immédiatement l’entraînement, afin d’attendre l’issue des négociations entre les deux clubs. Aucun accord définitif n’a encore été trouvé, mais les positions se seraient rapprochées ces derniers jours et Rodri ne cache plus sa volonté de rejoindre le Barça. Le joueur veut toutefois rester dans les règles : si Manchester City refuse sa demande, il reprendra normalement l’entraînement.

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Rodri a d’ailleurs pris la direction de l’Angleterre jeudi soir après avoir passé la journée à Madrid. Il a été aperçu à l’aéroport avant d’embarquer sur un vol pour Liverpool. Son retour en Angleterre ne remettrait donc pas en cause son choix, mais témoignerait de sa volonté de respecter son club tant que le transfert n’est pas bouclé. Le Barça doit désormais trouver un terrain d’entente financier avec City pour permettre au champion du monde de rejoindre la Catalogne dans les prochains jours.

Pub. le - MAJ le
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