Le père de Jude Bellingham sélectionné en équipe d’Angleterre… des plus de 50 ans

Décidément, le football est une véritable affaire de famille chez les Bellingham. Alors que Jude Bellingham brille sous les couleurs du Real Madrid et de la sélection anglaise, et que son petit frère Jobe évolue au Borussia Dortmund, c’est désormais leur père, Mark Bellingham, qui va avoir l’honneur de porter le maillot des Three Lions. L’ancien attaquant amateur a été convoqué avec l’équipe d’Angleterre des plus de 50 ans pour affronter la République d’Irlande ce dimanche 1er novembre, dans le Berkshire. Une belle récompense pour celui qui avait inscrit plus de 700 buts au cours d’une carrière de 25 ans dans les divisions inférieures anglaises, passant par une vingtaine de clubs, dont Leamington, Stourbridge et Sutton Coldfield Town. Surnommé le « Pelé du football amateur » en raison de son impressionnante efficacité devant le but, Mark Bellingham avait raccroché les crampons en 2017. Neuf ans plus tard, il s’apprête donc à reprendre du service avec la sélection anglaise des vétérans, championne du monde en titre dans sa catégorie.

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Cette convocation possède également une dimension particulière pour Jude Bellingham, qui n’a jamais caché l’immense admiration qu’il porte à son père. « Quand on parle de héros dans le football, mon père a été mon premier. Le voir jouer chaque semaine dans les divisions inférieures m’a fait tomber amoureux de ce sport », avait confié le milieu de terrain du Real Madrid. Ancien sergent de police, Mark Bellingham a joué un rôle déterminant dans la carrière de ses deux fils, avant de devenir leur agent et de participer notamment au transfert de Jude au Real Madrid en 2023, puis à celui de Jobe au Borussia Dortmund en 2025. Il deviendra ainsi le troisième membre de la famille à porter les couleurs de l’Angleterre. Pour cette rencontre face à l’Irlande, il rejoindra une sélection qui a remporté son neuvième titre mondial chez les vétérans en Thaïlande plus tôt cette année, même si les anciens internationaux Gareth Barry et Lee Hendrie, précédemment présents dans l’équipe, ne participeront pas à ce rendez-vous.