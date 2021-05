Alvaro Gonzalez prolonge à l'OM

L'Olympique de Marseille vient d'annoncer la prolongation d'Alvaro Gonzalez (31 ans). Le défenseur central espagnol, arrivé à l'été 2019, est désormais sous contrat avec le club phocéen jusqu'en juin 2024.

«J'ai beaucoup parlé avec le club, j'ai 31 ans, ce sont mes dernières années au plus haut niveau, ce sont les plus importantes pour moi, je me sens dans la meilleure forme de ma carrière, je vais profiter de Marseille, de ce club, c'est pour ça qu'on a décidé de signer un an de plus», a-t-il confié aux médias officiels de l'écurie olympienne.