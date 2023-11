MHSC : les vérités de Michel Der Zakarian sur l’affaire Sakho

Michel Der Zakarian sort enfin du silence ! Fin octobre, l’actualité du MHSC se retrouvait chamboulée à la suite d’un violent accrochage entre Mamadou Sakho et son coach lors d’une séance d’entraînement. Ecarté du groupe puis réintégré, le défenseur tricolore prenait à contre-pied le club héraultais en annonçant son départ via les réseaux sociaux. Un mois après les faits, le technicien franco-arménien, qui avait refusé de présenter ses excuses à l’ex-international français, a accepté de revenir sur cet épisode tumultueux lors d’un entretien accordé à Midi Libre.

«Je sais ce que j’ai dit au joueur. Je sais ce qu’il a fait. Je sais où j’en suis, je sais ce que j’ai fait. Je peux me regarder dans la glace, sans problème. Je n’avais jamais vécu un problème comme celui-là, je ne m’étais jamais accroché avec un joueur comme ça… Je suis un mec qui gamberge. Quand on est coach, on se pose des questions. On s’en pose sans cesse, on s’interroge pour améliorer le lendemain. On ne peut pas prendre tout ça à la légère. Cela te marque forcément», a lâché Michel Der Zakarian avant de remercier ses dirigeants pour leur soutien en marge de cet incident. «J’ai apprécié l’attitude de Laurent (Nicollin, le président ndlr) qui m’a suivi. Tout le club a été avec moi», a-t-il fini par conclure.