Real Madrid : Vinicius Jr est vraiment au fond du trou !

La trêve va être difficile pour Vinicius Jr. Parti rejoindre la sélection brésilienne, dans ce qui pourrait être pour lui un petit oasis de paix, l’ancien de Flamengo est plus contesté que jamais à Madrid. Quelques semaines après la signature de son nouveau contrat XXL avec les Merengues, le numéro 7 est déjà conspué. La faute à des prestations particulièrement mauvaises, notamment dans ce derby madrilène. Bien entendu, il n’est pas le seul joueur du Real Madrid loin de son niveau habituel, mais dans le cas de Vinicius Jr, ça commence à faire un petit moment déjà, et le feuilleton de sa prolongation en avait agacé plus d’un du côté de la capitale espagnole.

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Certains médias expliquent d’ailleurs qu’à la reprise, Vinicius Jr sera mis en sérieuse concurrence avec Yan Diomandé pour le poste d’ailier gauche, et que son statut d’intouchable est déjà remis en question par un José Mourinho qui a perdu patience avec lui. Quoiqu’il en soit, et comme l’indique le journal AS, cette situation inquiète clairement Vinicius Jr.

Vinicius veut changer

Le Brésilien est pleinement conscient qu’il n’est pas au niveau attendu, et qu’il a touché le fond avec ce match face à l’Atlético de Madrid. Il vit très mal cette situation, et il sait qu’il doit faire bien mieux. Le média madrilène explique que le joueur veut réagir et changer les choses au plus vite. Le joueur de la Canarinha a donc à cœur de se refaire et de retrouver la meilleure version de lui-même, à savoir celle d’un joueur terriblement dangereux sur son côté gauche et létal dans le un contre un avec les défenseurs adverses.

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Le média pro-Madrid rajoute que pour l’instant, en interne, on est toujours de son côté. Même si Mourinho envisage de l’envoyer faire un petit tour sur le banc, la direction continue de le soutenir. Vinicius Jr a d’ailleurs toujours envie de rendre cette confiance accordée par Florentino Pérez avec ce nouveau contrat XXL en étant performant sur les terrains. Rendez-vous dès la reprise avec de gros matchs - face à Villarreal (10/10) et contre le FC Barcelone (25/10) entre autres - pendant lesquels Vini va devoir se refaire…