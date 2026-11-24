Le plan du Real Madrid pour Michael Olise
Le Bayern est en pleines négociations avec Michael Olise pour une prolongation de l’international tricolore. Les Bavarois sont prêts à lui offrir un énorme salaire, alors que l’ancien de Crystal Palace réclamerait aussi une clause libératoire dans son contrat, lui permettant de partir sans obstacle majeur à l’avenir. Ce qui est sûr, c’est que le Real Madrid est à l’affût.
Dans une intervention pour DAZN Espagne, le journaliste Fabrizio Romano a confirmé que les Merengues sont toujours sur le coup, tapis dans l’ombre et prêts à attendre leur opportunité. Comme l’indique l’Italien, le Real Madrid attend que le Bayern déclare le Français transférable pour passer à l’attaque, histoire de ne pas se froisser avec les dirigeants allemands. Tout dépendra donc du joueur et de l’avancée des négociations pour sa prolongation…
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