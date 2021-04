Le PSG entre dans le top 10 des clubs les plus chers de la planète football !

La suite après cette publicité

L’événement est tel que le Paris Saint-Germain n’a pas hésité à envoyer un communiqué aux rédactions. Fort d’une stratégie marketing intense (partenariat avec la marque Jordan) et doté de têtes de gondole internationales (Neymar, Kylian Mbappé), le club de la capitale a su fortement développer sa marque au fil des années depuis 2011. Et pour la première fois depuis la prise de contrôle de QSI, les Rouge-et-Bleu font partie des clubs les plus cotés de la planète football.

« Le Paris Saint-Germain fait désormais partie des dix clubs de football de plus fortes valeurs selon le classement Forbes dévoilé ce lundi par le magazine économique de référence. En s’installant à la neuvième place du classement, le Paris Saint-Germain gagne deux places et voit sa valorisation augmenter de 1,4 milliard de dollars par rapport au dernier classement publié par Forbes. Depuis la précédente édition en 2018, le Paris Saint-Germain a plus que doublé sa valorisation, désormais estimée à 2,5 milliards de dollars par le magazine qui réalise ces évaluations depuis plus d'une décennie », peut-on lire sur le communiqué.

Un bond de 129% pour le PSG

Neuvième de ce classement avec donc une valeur estimée à 2,1 milliards d’euros, le PSG est encore très loin des leaders tels que le FC Barcelone (4 milliards d’euros), le Real Madrid (9,98 milliards d’euros) ou le Bayern Munich (3,543 milliards d’euros), mais il eut se targuer d’avoir le plus gros pourcentage d’augmentation de valeur du classement (+129%).

À noter qu’aucun club italien ne figure dans ce top 10 massivement trusté par les formations anglaises. En effet, la Juventus de Cristiano Ronaldo pointe à la onzième place (1,637 milliard d’euros) d’un classement où la Premier League compte pas moins de six représentants (Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham).

Le classement :