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Officiel Coupe du Monde

Lionel Scaloni prolonge son contrat avec l’Argentine

Par Maxime Barbaud
1 min.
scaloni @Maxppp

Champion du monde en 2022, vice-champion du monde en 2026, Lionel Scaloni (48 ans) guidera à nouveau l’Argentine lors de la Coupe du monde 2030. En fin de contrat en décembre prochain, le sélectionneur vient de prolonger son bail jusqu’au prochain Mondial, qui se tiendra en partie à domicile, en Uruguay, au Paraguay, mais surtout en Espagne et au Maroc.

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«C’est un jour très spécial pour toute la famille du football argentin, nous annonçons la prolongation de Lionel Scaloni à la tête de la sélection argentine», a annoncé Chiqui Tapia en conférence de presse, accompagné de son manager. «Je remercie le président et tout le monde de l’AFA de m’avoir fait confiance, c’est ce que nous voulions tous», a réagi l’intéressé.

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