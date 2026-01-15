Liga : Mariano Diaz en pleine galère

L’avenir de Mariano Diaz se complique en Liga. Après son passage raté au Real Madrid, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais continue de trébucher dans son nouveau club, mais cela ne proviendrait pas de lui. D’après AS, le club d’Alavés rencontre des difficultés liées au plafond salarial. Sa capacité à recruter de nouveaux joueurs pour renforcer son effectif semble compromise cet hiver. Le club tente de finaliser le transfert d’Urko Izeta, mais pour conclure cette transaction ou toute autre signature durant cette fenêtre du mois de janvier, il doit se séparer de trois joueurs : Mariano Diaz, Nikola Maras et Moussa Diarra.

L’attaquant de 32 ans passé par le Séville FC, qui n’a pas marqué le moindre but en 9 apparitions en Liga cette saison, fait bel et bien partie de la triplette, et pourrait donc une nouvelle fois échouer en Espagne. Avec une carrière qui paraît délicate, il sait qu’il ne figure pas dans les prochains plans de son entraîneur. Or, son avenir ne semble pas se construire ailleurs, puisqu’il n’est pas non plus pressé de faire ses valises d’après la publication espagnole. Le joueur dominicain, qui n’a pas disputé le moindre match depuis 22 novembre, continue même de s’entraîner avec l’équipe première, reste à savoir si l’actuel seizième de première division espagnole va le garder dans son groupe jusqu’à la fin de saison. Pour rappel, son contrat prend fin en juin 2027.