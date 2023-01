Le Bayern suit un grand espoir sud-coréen

Le Bayern Munich continue de prospecter en Asie. Après avoir recruté le jeune Liu Shaoziyang pour son centre de formation la saison dernière, devenant par ailleurs le premier joueur chinois à porter les couleurs du club, le Bayern Munich aurait jeté son dévolu sur Kim Ji-soo, défenseur central de 18 ans évoluant au Seongnam FC (D2 sud-coréenne).

Très athlétique et imposant dans les duels, ce golgoth sud-coréen d’1m92, qui évolue avec la sélection U20 de son pays, est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football asiatique. Et selon le média sud-coréen Chosun, le club allemand pourrait rapidement passer à l’action, après avoir observé le joueur pendant plusieurs mois. Ces dernières années, de nombreux joueurs sud-coréens se sont exportés vers la Bundesliga, à l’image de Son Heung-min à Hambourg et au Bayer Leverkusen, ou encore Hwang Hee-Chan au RB Leipzig.

