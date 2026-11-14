Qualifications CAN 2027 : l’Algérie s’impose dans la douleur face au Togo et conforte sa première place

Après une victoire contre la Zambie (3-1) et un match nul face au Burundi (2-2), l’Algérie retrouvait son public avec l’ambition de conforter sa première place du groupe I. Face à une équipe togolaise troisième avec trois points, les hommes de Hemdani prenaient immédiatement le contrôle du ballon et installaient leur jeu dans le camp adverse. Dès la deuxième minute, Farès Chaïbi tentait sa chance, mais sa frappe passait largement au-dessus. Avec un pressing haut et une circulation rapide, les Fennecs cherchaient à désorganiser le bloc togolais, sans toutefois parvenir à trouver la dernière passe. À la 21e minute, Mohamed Amoura héritait d’un excellent centre d’Azzi, mais manquait complètement sa reprise. Quatre minutes plus tard, les deux joueurs combinaient à nouveau, sans que l’attaquant niçois puisse cette fois reprendre le ballon, devancé de justesse par un défenseur. Amine Gouiri se procurait ensuite une belle occasion dans la surface, mais sa frappe était involontairement contrée par son coéquipier Anis Hadj Moussa (31e).

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Malgré cette domination, l’Algérie laissait quelques espaces derrière sa défense. Sur une contre-attaque, Kevin Denkey était parfaitement lancé dans la profondeur, mais ne parvenait pas à éliminer Mastil, rapidement sorti à sa rencontre. Juste avant la pause, Gouiri passait encore tout près de l’ouverture du score sur un centre précis de Nabil Bentaleb, mais sa tête piquée fuyait le cadre. Les deux équipes regagnaient les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0), au terme d’une première période dominée par les Algériens, mais marquée par un manque de précision dans le dernier geste.

Bensebaini délivre les Fennecs

Au retour des vestiaires, le Togo affichait un visage bien plus entreprenant. Plus agressifs à la récupération, les Éperviers empêchaient les Algériens de ressortir proprement le ballon et se procuraient rapidement deux occasions par Pierre et Karim, sans parvenir à tromper le gardien adverse. Après quelques minutes difficiles, les Fennecs retrouvaient progressivement leur maîtrise et recommençaient à faire circuler le ballon sur les côtés pour contourner la défense togolaise à cinq. Mais les visiteurs restaient dangereux en contre-attaque. À la 58e minute, Laba passait tout près d’ouvrir le score en reprenant de la tête un centre dans la surface, mais sa tentative puissante manquait le cadre. Dans la foulée, l’Algérie obtenait une occasion encore plus nette. Profitant d’une glissade du gardien togolais, Gouiri parvenait à l’éliminer avant de frapper vers le but vide, mais un défenseur sauvait les siens sur sa ligne. Une nouvelle opportunité manquée pour les hommes de Hemdani, toujours incapables de concrétiser leur domination.

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Il fallait finalement attendre la 76e minute pour voir les Algériens trouver la faille. Sur un centre parfaitement déposé par Anis Hadj Moussa, Ramy Bensebaini s’élevait dans la surface et plaçait une tête croisée dans le petit filet pour libérer les Fennecs (1-0). Une ouverture du score méritée au regard de leur domination, célébrée avec beaucoup d’émotion par l’ensemble du groupe. Loin de se contenter de cet avantage, les Algériens continuaient à pousser. Quelques instants plus tard, Bensebaini se muait en passeur et trouvait Hadj Moussa dans la surface, mais ce dernier manquait sa reprise. À la 85e minute, Himad Abdelli était tout proche de doubler la mise sur une superbe frappe, repoussée par une parade remarquable du gardien togolais. Les Éperviers tentaient bien de réagir dans les dernières minutes, mais leurs frappes manquaient de précision pour véritablement inquiéter la défense adverse. Solides jusqu’au coup de sifflet final, les Fennecs conservaient leur courte avance et s’imposaient sur la plus petite des marges (1-0). Malgré un manque d’efficacité dans les derniers mètres, l’Algérie signe une deuxième victoire en trois journées et conforte sa première place du groupe I, toujours sans défaite dans ces qualifications.